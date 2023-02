Capriate, celebrati i funerali di Mauro Gelmini, aveva iniziato la carriera come agente della Polizia Locale

Sono stati celebrati oggi, mercoledì, a Capriate i funerali di Mauro Gelmini, 61 anni. Residente in città, dove aveva operato come agente della Polizia Locale, era dirigente al Municipio di Saronno.

Lutto

Gelmini si è spento domenica. A fine dicembre era stato ricoverato all’ospedale di Bergamo in seguito ad un problema di salute. Classe 1961 era laureato in giurisprudenza e aveva lavorato in diversi comuni della Bergamasca. Attualmente, nella Casa Comunale saronnese si è occupato degli Affari Generali, del Personale, della Polizia locale e, da ultimo, dei Servizi Sociali. Una lunga carriera nel palazzo, che si avvicinava ormai alla pensione prevista per ottobre.

Il ricordo del collega

La figura di Gelmini è stata ricordata da Osvaldo Appiani che aveva lavorato con lui nella Polizia Locale capriatese tra gli anni '80 e gli anni '90.

Era una persona stupenda, quandosi aveva bisogno di un consiglio lui era sempre disponibile ed era anche uno di quelli bravi. Si era laureato in Giurisprudenza e era andato a ricoprire il ruolo di comandante a Seriate, poi aveva abbandonato la divisa e aveva vinto un concorso da dirigente a Saronno. Lo conoscevo bene. Era concentrato sulla laurea che aveva deciso di prendere, aveva sempre un libro in mano ed era un po' un secchione.

ha ricordato Appiani

Anche la moglie Daniela ha lavorato per anni al Comune di Capriate

Il cordoglio del Comune di Saronno

A Saronno il presidente Presidente del Consiglio Pierluigi Gilli, ha espresso il cordoglio a nome di tutto il Consiglio Comunale: