Cambiago, riapre la scuola dell’infanzia Prandi

Domani, mercoledì 7 ottobre 2020, riapre la scuola dell’infanzia Giulio Prandi di Cambiago. Lo ha comunicato la dirigenza scolastica tramite una apposita circolare.

Riapre la scuola dell’infanzia Prandi

Il documento che la dirigente scolastico stava attendendo è finalmente arrivato. Domani, mercoledì 7 ottobre 2020, la scuola dell’Infanzia Giulio Prandi riaprirà le sue porte battenti. La comunicazione di riconsegna dei locali in sicurezza è infatti arrivata a scuola ieri, lunedì, nel tardo pomeriggio. A quel punto, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto e in base al sopralluogo congiunto venerdì scorso svolto insieme ai rappresentanti del Comune la preside, Regina Ciccarelli, ha deciso di riaprire la scuola dell’infanzia ca tempo pieno.

Resta da sistemare l’antibagno della sezione delle coccinelle

Come era risultato dal sopralluogo di venerdì 2 ottobre, resta ancora da sistemare l’antibagno della vecchia sezione della classe delle Coccinelle, che risulta essere ancora interessata da un’infiltrazione che sarà oggetto di un intervento che si dovrebbe svolgere nell’arco della settimana. “L’Rspp ha condiviso con l’Ufficio Tecnico, le dinamiche del prossimo intervento – è scritto nella circolare scolastica – Apprendendo che sarà di breve durata (verrà posata una resina liquida si una porzione di tetto ampia circa 20 metri quadrati) e non determinerà significative interferenze con l’attività scolastica, tali da dover procrastinare la riapertura. Sarà tuttavia necessario vigilare sulla permanenza di tali condizioni in occasione delle prossime piogge”.

La comunicazione del Comune

Dopo quello della scuola è arrivato anche il Comunicato dell’Amministrazione nel quale si comunica di avere ricevuto conferma che l’Rspp dell’Istituto aveva ricevuto la documentazione sufficiente ad autorizzare la ripartenza delle attività scolastiche a tempo pieno per mercoledì. “I servizi parascolastici di trasporto e mensa saranno attivi da domani stesso – è scritto nella nota – L’ultimazione dei lavori nella zona sovrastante l’anti-bagno dell’aula ex coccinelle verrà ultimato entro questa settimana, quando i bambini saranno fuori dal plesso scolastico per impedire nuova chiusura della scuola”.

