Cade in moto, centauro soccorso da alcuni Carabinieri in congedo di passaggio

Incidente

Una pattuglia dell'Anc di Vaprio è intervenuta su un sinistro accaduto a Trezzano Rosa.

Rovinosa caduta in moto per un 46enne, che ha avuto la fortuna di imbattersi in una pattuglia dei Carabinieri in congedo di Vaprio d'Adda. Il sinistro si è verificato oggi, giovedì 6 gennaio 2021, a Trezzano Rosa.

Anc di Vaprio in servizio

Mancavano pochi minuti alle 15 quando un motociclista percorrendo la rotatoria di via Cagliari di Trezzano Rosa ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, cadendo rovinosamente a terra sull'asfalto. Ancora non chiare le cause dell'incidente. Per sua fortuna passavano di lì i Carabinieri in congedo della sezione Anc di Vaprio d'Adda 20069, in concomitanza al servizio di vigilanza e sicurezza anche nel giorno dell'Epifania. Sono così intervenuti come primo soccorso, accertandosi delle condizioni del ferito e chiamando il 112.

Sul posto è accorsa un'ambulanza della Misericordia Inzago, uscita in codice giallo, oltre a una pattuglia degli uomini dell'Arma della Compagnia di Pioltello. Fortunatamente le condizioni del 46enne sono apparse rassicuranti, anche se era fortemente dolorante. E' così stato caricato sull'autolettiga dai soccorritori e accompagnato in codice verde all'ospedale di Melzo.