Cade in moto, arriva l’elisoccorso FOTO

Intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza questa sera, lunedì 18 maggio 2020, a Pozzo d’Adda al confine con Vaprio.

Elisoccorso per un motociclista a Pozzo

Il sinistro si è verificato attorno alle 20 in via del Lavoro. Secondo le prime ricostruzioni pare che il motociclista, di quarant’anni, abbia perso il controllo del mezzo cadendo a terra. A chiamare i soccorsi il conducente dell’automobile che seguiva la moto, che si è subito fermato e ha messo in sicurezza l’area.

L’intervento è partito in codice rosso e ha visto la presenza di un’ambulanza dei Vos, un’automedica e l’elisoccorso. Il conducente della moto è cosciente e l’intervento è passato in codice giallo.

