Cade dal terzo piano del Municipio, donna in pericolo di vita

Ha 43 anni

Sul posto, a Segrate, sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri della Compagnia di San Donato.

Paura e preoccupazione a Segrate, dove intorno alle 9 una 43enne è caduta dal terzo piano del Comune.

Donna caduta dal terzo piano del Comune di Segrate

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 9 di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, in via Antonio Ligabue, dove si affaccia la parte retrostante del Comune di Segrate. Una donna di 43 anni è caduta dal terzo piano del Municipio. Sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello e i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarla in codice rosso all'ospedale San Raffaele.

E' in pericolo di vita

Le condizioni della donna sono gravi: attualmente è in pericolo di vita. I militari stanno svolgendo gli approfondimenti del caso, ma stando a quanto emerso finora quello della 43enne sarebbe stato un gesto volontario legato a questioni personali.