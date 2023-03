Cade dal monopattino elettrico sul marciapiede: soccorso e multato

Un motociclista che proprio in quel momento transitava in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Cologno Monzese lo ha visto ruzzolare sull’asfalto. Tutta colpa di un rialzo sul marciapiede, preso in pieno e che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Peccato però che il diretto interessato, che viaggiava su un monopattino elettrico, avrebbe dovuto occupare la carreggiata e non il camminamento dedicato ai pedoni.

Soccorso e... multato

Sarà quindi raggiunto da una multa emessa dalla Polizia Locale il 23enne che mercoledì 29 marzo 2023, poco prima delle 18, è stato soccorso da un’ambulanza all’altezza della piscina comunale e poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Sul posto anche gli agenti del Polo della sicurezza, che hanno ricostruito quanto accaduto.