Cade dal monopattino: è morto il 13enne coinvolto nell'incidente. Non ce l'ha fatta l'adolescente rimasto coinvolto nel sinistro avvenuto a Sesto San Giovanni questo pomeriggio, lunedì 30 agosto 2021: il decesso è stato constatato in ospedale.

Cade dal monopattino, muore un 13enne

Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. E' morto al suo arrivo al Pronto soccorso del Niguarda di Milano il 13enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in viale Gramsci, a Sesto, attorno alle 16.15. Pare stesse percorrendo la ciclabile che corre lungo la carreggiata (in sede protetta) quando ha perso il controllo del suo monopattino, finendo rovinosamente al suolo. Che il quadro clinico fosse preoccupante lo conferma il fatto che dopo la chiamata al 112 sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza aveva inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Sesto e un'automedica in codice rosso, oltre alla Polizia Locale.

Il trasporto in ospedale in codice rosso

Il 13enne è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale, al Niguarda, con un trauma cranico e facciale. Era in arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre di rianimazione partite immediatamente, il cuore del 13enne non è tornato a battere, purtroppo. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, l'adolescente sarebbe caduto in maniera autonoma. A ricostruire cosa accaduto con esattezza sarà ora la Polizia Locale. Il monopattino non era del 13enne, ma di un amico, che glielo aveva prestato per fare un giro. Gli agenti faranno degli accertamenti sul monopattino, per capire se ci sia stato un malfunzionamento improvviso.