Buoni spesa per l’emergenza alimentare. Ecco come accedervi a Melzo

Anche il Comune di Melzo ha pubblicato le linee guida per accedere ai buoni spesa per coloro che sono rimasti colpiti dall’emergenza Covid-19.

Emergenza alimentare: la risposta sono i buoni spesa

“SoSpesa”, questo il nome che è stato scelto per i il progetto di sostegno alla popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Sostegno che si rivolge in particolare alle famiglie in difficoltà e più esposte agli effetti economici derivanti dalla crisi sanitaria, ma anche ai cittadini che vivono uno stato di maggiore bisogno.

Ridurre gli spostamenti delle persone

Proprio per evitare assembramenti e persone che escono dalle case per recarsi in Comune per poter aderire alla misura, il Comune ha studiato un sistema completamente informatizzato, senza dimenticare le persone che sono prive di mezzi telematici. Per questo motivo le indicazioni per coloro che si trovano in stato di necessità, i requisiti e le modalità di accesso sono state pubblicate sul sito comunale in un’apposita sezione (CLICCA QUI) ma anche attraverso un VIDEO riepilogativo.

