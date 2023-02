E' accaduto davanti a un locale più volte al centro di controlli della Polizia Locale per la sosta irregolare dei clienti

Uno "scatto felino" per andare a spostare l'auto lasciata in divieto di sosta davanti a un bar di Brugherio. Peccato che avesse bevuto qualche bicchierino di troppo, che ha fatto partire la guida in stato d'ebrezza.

Cerca di spostare l'auto in divieto di sosta...

E' finita con una multa, il ritiro della patente e l'addio a dieci punti la vicenda che ha visto al centro un 62enne, pizzicato ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, dagli agenti della Polizia Locale. Il tutto ha avuto inizio attorno alle 18.45. Una pattuglia in transito in via Sciviero ha proceduto a controllare i veicoli parcheggiati fuori dagli stalli. Uno di questi era una Ford Focus.

... Ma è ubriaco

L'arrivo delle divise è stato notato dal proprietario della macchina, un 62enne residente a Brugherio, che è uscito velocemente dall'esercizio pubblico per spostare l'auto ed evitare così una multa. Peccato che da lì a pochi istanti ne abbia presa un'altra. E di ben altro peso.

Ritiro della patente, multa e addio a dieci punti

Gli agenti hanno avuto dubbi sul suo stato. Da qui la decisione di sottoporlo agli accertamenti alcolemici: a seguito delle due prove, il 62enne è risultato avere concentrazioni di alcol nel sangue pari rispettivamente a 0,67 e 0,68 grammi per litro, quando il limite imposto dal Codice della strada è fissato a 0,5. Da qui la guida in stato d'ebrezza, con il ritiro della patente, una sanzione da 543 euro e la decurtazione di dieci punti.