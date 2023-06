Brugherio: due incidenti stradali, Polizia Locale in azione

Due incidenti stradali avvenuti ieri, venerdì 9 giugno 2023, a Brugherio, uno in via Virgilio, l'altro in viale Lombardia, hanno richiesto l'intervento della Polizia Locale.

Incidenti in via Virgilio e in viale Lombardia

Una pattuglia della Polizia Locale di Brugherio è intervenuta nella tarda mattinata di ieri, venerdì, in Via Virgilio a causa di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, la conducente di un'auto si era fermata per far attraversare dei pedoni quando un autocarro, guidato da S.D. un 43enne, l'ha tamponata violentemente. La donna che si trovava al volante dell'auto, una 51enne è stata trasportata in codice verde al Policlinico di Monza.



Nel pomeriggio, invece, la Polizia Locale è intervenuta alle 16.15 circa, in viale Lombardia dove un brugherese 28enne che stava percorrendo la strada in sella a un motociclo in direzione di Cologno Monzese, aveva perso il controllo del mezzo pochi metri prima dell'intersezione con viale Europa. Il conducente, che era in possesso di foglio rosa per l’esercitazione di guida per quel tipo di veicolo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.