Bimbo di due anni precipita dal quarto piano: gravissimo in ospedale. E' accaduto in un condominio di Brugherio: il piccolo era a casa col nonno. Sul posto i Carabinieri e il 118: allertato anche l'elisoccorso.

Bimbo di due anni cade dal quarto piano: è gravissimo

Fiato sospeso per il bambino di due anni che questa mattina, martedì 2 agosto 2022, è caduto dal balcone al quarto piano di casa, all'interno di un condominio di via Bachelet, nella frazione di San Damiano. Stando a quanto è emerso al momento, il piccolo si trovava nell'appartamento assieme al nonno: sarebbe scappato all'attenzione del parente, riuscendo a scavalcare. Poi è caduto nel vuoto, precipitando per circa 20 metri.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

Dopo la chiamata al 112, sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato con la massima urgenza il personale del 118, compreso l'elisoccorso, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e della Stazione di Brugherio. Presente anche il maggiore Emanuele D'Onofri. Il piccolo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo: le sue condizioni sarebbero gravissime.