Bimba di cinque mesi resta chiusa dentro l'auto

Momenti di apprensione a Inzago per una bambina rimasta chiusa nell'abitacolo dell'auto della mamma.

Il fatto è accaduto giovedì 30 settembre 2021, attorno alle 17, nel parcheggio del negozio Acqua e Sapone lungo la Padana. Una mamma, dopo aver parcheggiato il veicolo su cui viaggiava, ha fatto scendere prima la figlia più grande di cinque anni. Poi stava per prendere la più piccola, di soli cinque mesi, che era legata nell'ovetto all'interno dell'abitacolo.

Ma all'improvviso le serratura del mezzo è scattata e le portiere si sono chiuse. E così la donna, che aveva lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo, ha iniziato a disperarsi.

"Urlava in preda all'angoscia per la figlia - ha raccontato Roberto Tauscheck, ex assessore a Gessate - Mi sono avvicinato con altri passanti per aiutarla. Qualcuno ha persino chiamato i Vigili del Fuoco. C'era una forte agitazione in tutti. Ma è incredibile che l'auto si sia chiusa da sola in quel modo".