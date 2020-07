Ben 222 firme per la petizione contro la rete sulla passerella

Sono 222 i faresi che hanno deciso di firmare la petizione per la salvaguardia della passerella, protocollata lunedì in Municipio.

Una battaglia che sta facendo discutere, questo è certo, nata dopo il posizionamento in prova di una rete in acciaio Inox sulle balaustre, che proprio non è piaciuta.

Ok la sicurezza, ma…

Nessun dubbio che il manufatto che risale al 1874 debba essere messo in sicurezza secondo le normative in vigore, ma proprio perché antico e vero simbolo di Fara i cittadini chiedono particolare sensibilità e riguardo. Dall’altra parte c’è l’Amministrazione comunale che vuole usufruire dei fondi regionali per poterla riqualificare come si deve, ma che ha le mani legate sugli aspetti più tecnici ed estetici.

Leggi di più sulla Gazzetta dell’Adda in edicola, oppure QUI

TORNA ALLA HOME