Bellinzago Lombardo, ruba un giaccone al centro commerciale poi lo restituisce... danneggiato

Aveva rubato un giaccone da 150 euro, scontato. Poi, colta sul fatto, lo ha restituito, ma danneggiato. E' accaduto al centro commerciale di Bellinzago Lombardo.

Colta sul fatto

La protagonista è una 34enne residente a Pozzuolo Martesana. Era entrata in uno dei negozi della galleria e aveva prelevato due giacche in esposizione con le quali era andata in un camerino di prova.

Una volta all'interno, uno lo ha indossato dopo avere staccato la placca antitaccheggio, mentre ha tenuto in mano l'altro che è andata poi a riporre al suo posto.

Merce restituita

La sua azione però, non è passata inosservata al personale della sicurezza interno. Il capo, del valore di 150 euro, era messo in vendita in sconto a 100. La donna è stata fermata prima che riuscisse a sbarazzarsi della placca, ritrovata ancora nella tasca. Così ha restituito il maltolto, che però è poi risultato danneggiato.

La vigilanza ha così avvisato i Carabinieri che l'hanno denunciata a piede libero per furto.