Basiano, schianto auto-moto in via Pirandello

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 10 agosto 2023, in via Pirandello, nella zona industriale di Basiano.

In ospedale centauro 48enne

Un incidente tra un'auto e una moto è avvenuto ieri, giovedì 10 agosto 2023 in via Pirandello. L’incidente è accaduto nella zona industriale del paese. Erano passate da poco le 17 quando una Kawasaki con in sella un 48enne di Vaprio, è entrata in contatto con una Fiat Punto guidata da una donna di 36 anni.

Sul posto si sono portati un’ambulanza e un’automedica, uscite in codice rosso, che hanno soccorso il centauro rimasto ferito nell’incidente, oltre a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello.

Dopo le prime cure effettuate sul posto, i soccorritori hanno trasportato il vapriese all’ospedale milanese San Raffaele in codice giallo.