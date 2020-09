Barricato in casa, “liberato” da pompieri, ambulanza e Carabinieri

Un uomo barricato in casa da due giorni e “liberato” da soccorritori, pompieri e Carabinieri. E’ successo oggi, domenica 13 settembre 2020, a Cassano d’Adda.

Barricato in casa

Momenti di tensione in via Milano a Cassano d’Adda, dove un uomo si era barricato tra le mura domestiche e non voleva più uscire. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Melzo, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Dopo una lunga e complessa trattativa, i pompieri con un flessibile hanno aperto le inferriate e il personale di soccorso, insieme ai militari, ha convinto l’uomo a farsi accompagnare (in codice verde) all’ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo.

