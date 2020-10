Bambino di 6 anni soccorso al parco giochi da ambulanza e pompieri FOTO

Momenti di apprensione oggi pomeriggio, mercoledì 14 ottobre 2020, a Gorgonzola, al parchetto di via Mazzini. Ambulanza e Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un bambino di 6 anni.

Infortunio al parco giochi

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 17.15 quando il piccolo è rimasto incastrato con un piede in uno dei giochi. I genitori hanno aiutato nelle manovre tenendo fermo il bimbo e tranquillizzandolo mentre i pompieri hanno tagliato lo snodo di un perno del gioco per liberarlo. Sul posto anche un’ambulanza dei Vos e un’automedica, oltre a una pattuglia della Polizia Locale di Gorgonzola. Il piccolo, nonostante lo spavento, sta bene e le sue condizioni non preoccupano.

Il gioco è stato recintato in attesa di essere messo in sicurezza dagli operai del Comune.

