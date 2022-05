Bambina di due anni si ferisce per strada con la bicicletta. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale

incidente

E' accaduto a Cologno Monzese. La piccola è stata portata in ospedale in codice giallo.

Attimi di forte preoccupazione a Cologno Monzese per una bambina di 2 anni che si è ferita mentre andava in bicicletta. L'incidente è avvenuto oggi lunedì 16 maggio 2022 in viale Lombardia, attorno alle 10.30.

Ambulanza e automedica a Cologno per una bambina

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la piccola stava pedalando in sella alla sua bici, quando ha perso il controllo. Sembra che un piede si sia infilato dentro una ruota. Si è procurata una ferita profonda dalla quale è uscito molto sangue. I presenti, allarmati dagli strilli, sono accorsi ad aiutare la mamma e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica, oltre a una pattuglia della Polizia Locale. Il personale sanitario ha cercato di prestare le prime cure del caso direttamente sul luogo dell'incidente, per verificare l'entità della ferita e tranquillizzare quanto possibile la bimba. In seguito quest'ultima è stata caricata con la mamma sull'autolettiga ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo per i controlli e le medicazioni del caso.