Bambina di 10 mesi soccorsa in casa, arriva l'elisoccorso

Un'ambulanza della Croce Verde di Pioltello, una pattuglia della Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio e l'elisoccorso sono intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 luglio 2021 in via Cavour a Cernusco per soccorrere una bambina di dieci mesi.

Elisoccorso e ambulanza a Cernusco per una bambina

La chiamata ai soccorsi è scattata attorno alle 18. L'elicottero è atterrato al Parco dei germani, attirando l'attenzione di molti cernuschesi, che si sono chiesti cosa stesse accadendo.

La situazione - su cui al momento non ci sono molti dettagli - non parrebbe però particolarmente critica. Dopo il primo intervento, la mamma e la piccola sono uscite di casa e sono salite in ambulanza per essere trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.