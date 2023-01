Balordi in azione a Pioltello: vetri delle auto sfondati a caccia di monetine

(foto archivio)

Per i residenti di Seggiano di Pioltello lasciare l'auto in sosta la sera è un terno al lotto. Specialmente per coloro che non hanno un garage o un posto auto protetto. Da alcuni giorni, infatti, il quartiere è preda di ignoti che sfondano i finestrini delle auto.

Vetri sfondati per pochi spiccoli

L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto martedì 17 gennaio 2023. Quando i calciatori della Pioltellese hanno terminato l’allenamento e sono tornati alle loro auto parcheggiate all’esterno in zona via Alla Stazione, hanno trovato la brutta sorpresa: finestrini sfondati e vetri ovunque per rubare pochi spiccioli.

Balordi in azione

I calciatori della Pioltellese non sono le uniche vittime dei balordi che stanno colpendo i veicoli in sosta a Seggiano. Episodi simili sono stati denunciati anche dai residenti di via Alessandrini e della zona residenziale intorno al parco di via Tobagi. La dinamica sempre la stessa: con un sasso o con qualche arnese, ignoti sfondano il vetro e prendono ciò che trovano nel cruscotto o nei vani dell’abitacolo. Quindi si danno alla fuga.

Sulle tracce dei criminali i Carabinieri di Pioltello che stanno cercando di individuarli avvalendosi anche del sistema di videosorveglianza cittadino.