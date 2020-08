Avviato il procedimento di Variante al Pgt di Capriate

Il Comune di Capriate ha avviato il procedimento di Variante al Pgt finalizzato alla realizzazione della rotatoria tra Via Vittorio Veneto e via Crespi.

Procedimento di Variante

La Giunta ha avviato il procedimento di Variante al Pgt e la verifica si assoggetabilirà alla Vas, valutazione ambientale strategica del Piano. La Variante al Piano delle regole e al Piano dei servizi dello strumento urbanistico è finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria destinata a regolare la circolazione stradale all’incrocio tra via Vittorio Veneto, la Sp184, che porta al ponte sull’Adda, via XXV Aprile e via Crespi. Chiunque abbia interesse potrà presentare proposte e suggerimenti entro il 29 agosto 2020.

