Auto si ribalta sulla Provinciale 170. L'incidente è avvenuto sabato 4 settembre 2021 poco dopo le 20.25 a Capriate San Gervasio in via Papa Giovanni XXIII. Coinvolto un uomo di trentasette anni.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti sabato notte a Capriate San Gervasio lungo la Provinciale 170 per un incidente stradale. L'evento è avvenuto intorno alle 20.41, quando una autovettura è finita fuori strada e l’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere.

L'intervento dei soccorritori

Oltre alle due squadre di pompieri giunti sul posto, muniti di cesoie e tenaglie per poter svolgere le operazioni di recupero, è arrivata anche un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo sull'Adda (oltre a una pattuglia dei Carabinieri per svolgere i rilievi del caso). Alla fine il ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.