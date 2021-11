Auto in fiamme a Cascine San Pietro, paura per la bombola Gpl

Ieri sera

Una vettura ha preso fuoco di fronte alle scuole nella frazione di Cassano d'Adda.

Un'automobile alimentata a benzina e Gpl ha preso fuoco, ieri sera, lunedì 8 novembre 2021, a Cascine San Pietro, frazione di Cassano d'Adda. Sul posto i Vigili del fuoco di Treviglio.

In fiamme un'automobile a Cascine San Pietro

L'allarme è scattato attorno alle 18.30. Il conducente, proprietario dell'automobile, ha notato il fumo uscire dal cofano della vettura ed ha avuto la prontezza di accostare e chiamare i soccorsi, prima che l'incendio vero e proprio divampasse. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, facendo preoccupare molti presenti proprio perché l'auto era alimentata a gas e montava quindi una bombola di Gpl a rischio esplosione. Oltretutto, il mezzo si è fermato in pieno centro abitato, all'angolo tra via II Corte e via don Castellazzi, a pochi metri da scuole e oratorio. I Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e evitare ulteriori conseguenze. Al termine delle operazioni, il mezzo è stato poi rimosso.