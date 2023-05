Auto in fiamme a Bussero, arrivano i pompieri

Un incendio improvviso quello che ha divorato un'automobile questa mattina a Bussero. In poco tempo, è stata completamente distrutta.

Bussero, una macchina va a fuoco

Attimi di paura per una donna residente in paese quelli che ha vissuto poco fa, quando ha visto la sua macchina bruciare all'improvviso e una grande colonna densa di fumo innalzarsi dalla stessa.

E' accaduto intorno a mezzogiorno oggi, domenica 21 maggio 2023, in via Torino, all'altezza dell'angolo con via Milano.

La donna, una 84enne del paese, si trovava alla guida del suo veicolo, una Fiat Punto, quando all'improvviso ha udito un rumore forte proveniente dal cofano, che ha prodotto un insolito irrigidimento dello sterzo, che ha anche cominciato a vibrare.

La signora, intimorita, ha preferito accostare l'auto e spostarsi, non sapendo come comportarsi, e non avrebbe potuto prendere decisione migliore, visto quello che è successo pochi istanti dopo.

All'improvviso le fiamme

Nemmeno il tempo di chiamare aiuto, e la vettura ha inesorabilmente preso fuoco, tanto da necessitare dell'intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Cassina De'Pecchi, che hanno dato manforte ai pompieri, i quali in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme.

Nonostante la tempestività dell'intervento, purtroppo, la Fiat è andata distrutta. Fortunatamente, però, nessun ferito, la signora sta bene.

Probabilmente le cause dell'esplosione sono da ricercarsi, stando alle prime ipotesi, in un malfunzionamento meccanico o elettrico di un componente.