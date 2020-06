Ats: “Nessun rischio chimico all’Asilo Prandi”

Gli odori molesti che si respirano nei locali dell’Asilo Prandi non sarebbero pericolosi. Così recita la relazione di Ats inviata in settimana al sindaco di Cambiago Laura Tresoldi.

“Non sussistono a oggi criticità collegabili a un inquinamento interno alla scuola dell’infanzia Giulio Prandi provenienti da parti strutturali o di rifinitura degli ambienti. Si ritiene pertanto che la presenza degli intensi e molesti odori percepiti non sia collegabile a un rischio chimico”. Così recita la relazione di Ats inviata martedì in Municipio e arrivata sulla scrivania del sindaco Laura Tresoldi. Un risultato che dovrebbe mettere la parola fine a una vicenda iniziata a dicembre, quando l’edificio scolastico di via Veneto era stato precauzionalmente chiuso per garantire la sicurezza degli alunni, del personale e delle maestre. A correre in aiuto erano giunti i vicini di Gessate che, dopo aver stilato una apposita convenzione, avevano accolto i bimbi della Prandi negli spazi della Materna e della Primaria. Poi è arrivato il Covid e l’attività si era interrotta per via della pandemia.

