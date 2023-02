Aspettano il parroco per un funerale, ma lui non arriva perché ha avuto un malore

Se il suo ritardo alla celebrazione di un funerale non avesse destato sospetti, forse sarebbe stato trovato solo dopo qualche ora. Il parroco di Trezzano Rosa e Grezzago don Alessandro Giannattasio si è sentito male ed è stato portato in ospedale.

Malore improvviso, due comunità pregano per don Ale

Don Alessandro era atteso per un funerale ieri, giovedì 9 febbraio 2023, nel pomeriggio. Ma non si è presentato e le persone presenti in chiesa hanno iniziato a sospettare che fosse successo qualcosa dato che il sacerdote non rispondeva neanche al telefono. Così alcuni fedeli sono andati in piazza San Gottardo a Trezzano Rosa, dove si trova la casa parrocchiale, e uno di loro è riuscito a entrare nell’abitazione. Don Ale, come lo chiamano in molti, era a terra semi cosciente. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia del Corpo intercomunale di Polizia Locale Martesana Est.

E' ricoverato in ospedale

Stando a quanto riferito dai presenti, il parroco presentava una paresi dal lato sinistro, forse dovuta a un’ischemia. I soccorritori lo hanno stabilizzato e portato all’ospedale di Vimercate, dove si trova ricoverato.

Un altro religioso si è occupato di officiare le esequie in programma.

La notizia è circolata velocemente nei Comuni dell’Unità pastorale della Madonna del Rosario che unisce Trezzano Rosa e Grezzago.

In moltissimi sono preoccupati e pregano per lui. Arrivato nel settembre 2020, infatti, il sacerdote si è fatto subito benvolere da entrambe le comunità per il suo impegno e le attenzioni che ha sempre avuto nei confronti di tutti.

