Arrestato spacciatore col Reddito di cittadinanza. La Polizia di Stato di Sesto San Giovanni ha trovato in casa del 56enne cocaina e 500 euro in contanti.

Il Reddito di cittadinanza non gli bastava

Pare proprio che il sussidio mensile statale (attorno al quale ha ruotato gran parte della compagna elettorale) non gli bastasse. Nessuna considerazione politica: a parlare in questo caso sono state le manette. Per l'esattezza quelle che i poliziotti della Squadra investigativa del Commissariato di Sesto hanno fatto scattare ai polsi di un 56enne italiano, arrestato ieri, mercoledì 28 settembre 2022, per detenzione di sostanze stupefacenti. Il fermo dell'uomo è avvenuto nel primo pomeriggio, quando gli agenti hanno varcato la soglia della sua casa trovando droga e contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività illecita.

In casa cocaina e più di 500 euro in contanti

Con l'intervento anche dell'Unità cinofila della Polizia, dall'abitazione a Sesto dell'uomo sono spuntati fuori circa 35 grammi di cocaina (divisi in 28 dosi) e 530 euro. Oggi, giovedì 29 settembre, il 56enne è apparso in Tribunale a Monza per l'udienza di convalida del fermo.