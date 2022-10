Arrestato clandestino col "vizio" dei documenti falsi. Il 38enne cileno è stato fermato a Sesto San Giovanni dai Carabinieri: a casa aveva un passaporto contraffatto.

Arrestato clandestino con documenti falsi

Nella giornata di ieri, lunedì 10 ottobre 2022, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio e reingresso clandestino sul territorio nazionale un 38enne cileno, disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio e le leggi in materia di immigrazione.

L'arrivo dalla Spagna con un passaporto farlocco

I Carabinieri hanno controllato il 38enne alle 13.30 circa in via Roma, a Sesto San Giovanni, risultando gravato da un ordine di espulsione emesso nel 2020. Inoltre, a casa, aveva un passaporto cileno risultato contraffatto, su cui era stato apposto il 5 gennaio di quest'anno il visto d'ingresso nel territorio spagnolo. Il documento è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Monza.