Non solo la cocaina che aveva con sé, nascosta sotto i pantaloni all'altezza della vita. I Carabinieri che lo hanno arrestato a Vimodrone hanno poi eseguito la perquisizione dell'auto e della sua casa, rinvenendo anche dell'altro. E tutto è stato sequestrato, mentre il diretto interessato è finito in manette.

Arrestato dai Carabinieri con oltre un chilogrammo di cocaina

Alle prime ore del mattino di ieri, giovedì 10 agosto 2023, i Carabinieri della Stazione di Vimodrone hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente un 46enne cittadino di nazionalità rumena di 46 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Il fuggi fuggi è terminato con le manette

Erano le 4 quando i militari, transitando in via della Burrona, nei pressi del parcheggio della fermata della metropolitana M2, hanno notato il 46enne che alla vista delle divise ha cercato di allontanarsi velocemente, ma invano.

Da lì a pochi istanti sarebbe emersa la ragione di tutta questa "fretta". Sottoposto a perquisizione personale, dai pantaloni è spuntato un involucro che conteneva 1,1 chilogrammi di cocaina.

La perquisizione dell'auto e dell'abitazione: rinvenuto un "tesoretto"

Gli accertamenti dell'Arma si sono poi allargati anche all'auto del 46enne, parcheggiata nei paraggi, e all'abitazione dell'uomo, che risiede a Milano. Sono stati rinvenuti 5.500 euro in contanti, varie monete e banconote romene, quattro carte di credito e tre telefoni cellulari in disuso. L’arrestato è condotto nella casa circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la droga e tutto il resto del materiale (soldi compresi) sono stati messi sotto sequestro.