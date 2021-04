Aperitivo “pesante”: ubriaco perso provoca incidente, addio a patente e auto. E’ successo ieri pomeriggio, mercoledì 14 aprile 2021, a Pioltello: aveva un tasso alcolemico nel sangue quasi quattro volte superiore al limite.

Ubriaco provoca incidente: la Polizia Locale scopre che è ubriaco

E’ entrato in rotonda senza rispettare la precedenza, andando a scontrarsi con un’altra macchina. Dopo l’arrivo sul posto della Polizia Locale è stato spiegato il motivo di questa “svista”. Nessuna distrazione: il 52enne era ubriaco, e non poco, visto che la prova dell’etilometro ha fatto registrare una quantità di alcol nel sangue pari a 2,3 grammi/litro. Il limite per la guida in stato d’ebrezza è fissato a 0,5.

E’ stato denunciato. E addio a patente e auto, finita sotto sequestro

Il sinistro è avvenuto attorno alle 18.30, all’altezza delle rotatoria tra le vie San Francesco e Ugo La Malfa. Il 52enne è stato denunciato a piede libero: gli è stata ritirata la patente, ma ha dovuto dire addio anche alla macchina finita sotto sequestro. Per fortuna non ci sono stati feriti nell’incidente.