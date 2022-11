Anziano ubriaco travolge un 29enne: ferito soccorso in codice rosso

Ubriaco travolge un 29enne: ferito soccorso in codice rosso. E' accaduto ieri, martedì 1 novembre 2022, a Brugherio: si è temuto il peggio per le sorti del pedone.

Travolto da un ubriaco: soccorso in codice rosso

Paura per l'incidente avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 18.40, a Brugherio, in via Quarto. A rimanere ferito è stato un 29enne, investito da un'auto guidata da un 78enne residente a Brugherio come la vittima del sinistro. Quest'ultima è stata poi trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio e un'automedica, entrambe allertate in codice rosso. Oltre ai Carabinieri della Stazione di Brugherio, che hanno eseguito i rilievi e ricostruito quanto accaduto.

Il trasferimento in ospedale del ferito e l'alcoltest sull'automobilista

Mentre i soccorritori hanno prestato le loro cure al malcapitato rimasto ferito, trasferendolo poi in autolettiga al San Raffaele, i militari hanno sottoposto all'alcoltest il 78enne: è risultato avere una concentrazione di alcol nel sangue tre volte superiore al consentito. Da qui la denuncia nei confronti dell'uomo.