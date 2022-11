Anziano investito e ucciso da un'auto a Cologno Monzese. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, domenica 6 novembre 2022. A travolgere il 79enne una Bmw Serie 1 guidata da un 19enne.

Anziano investito e morto sul colpo

Non c'è stato nulla da fare per un 79enne che oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, è stato investito in viale Lombardia, all'altezza del civico 40. Dopo la chiamata al 112, sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza della Sos di Sesto San Giovanni e un'automedica, in codice rosso. Le condizioni dell'anziano residente a Cologno sono apparse subito disperate, fino al decesso constatato sul posto.

I rilievi dei Carabinieri

A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione del sinistro sono stati i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e della Tenenza colognese. La macchina guidata dal giovane, anch'egli colognese, avrebbe colpito l'anziano mentre attraversava a pochi metri dalle strisce pedonali. Il 79enne è stato sbalzato sul parabrezza, colpendo violentemente la testa e venendo sbalzato in avanti di una decina di metri. Le ferite sono purtroppo risultate fatali.