Anziana accusa un malore al supermercato e viene portata in codice rosso in ospedale

Aveva finito di pagare alle casse quando improvvisamente si è accasciata a terra priva di conoscenza. Attimi di paura oggi, venerdì 16 aprile 2021 a Trezzo sull’Adda, per un’anziana che ha accusato un malore all’interno del supermercato.

Anziana accusa un malore al supermercato a Trezzo sull’Adda

Aveva appena ultimato di pagare la spesa alla cassiera e si stava dirigendo fuori dal supermercato quando all’improvviso si è accasciata a terra priva di sensi. I presenti hanno sentito un forte rumore e si sono subito allarmati. Il fatto è avvenuto oggi, venerdì 16 aprile 2021 a Trezzo sull’Adda all’interno di un esercizio commerciale di via Trento e Trieste, in pieno centro città. Subito è quindi partita la richiesta di soccorso e dopo pochi minuti in loco è giunta una squadra della di volontari della Busnago soccorso e una automedica.

Il trasporto in codice rosso in ospedale a Vimercate

Sono quindi iniziate una serie di manovre per cercare di rianimare la vittima dopo che questa aveva perso il battito cardiaco. E’ stata poi portata in ambulanza dove la procedura di rianimazione è proseguita fino a quando il mezzo è partito in codice rosso alla volta dell’ospedale di Vimercate, giungendo al nosocomio poco prima delle 17.