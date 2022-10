Anziana a passeggio azzannata da un pitbull senza guinzaglio

Anziana azzannata da un pitbull senza guinzaglio. Paura per una 85enne di Vimodrone morsa a gambe e mani: cane e padrone si sono dileguati senza prestarle soccorso.

Paura per un'anziana morsa da un pitbull

Prima l’ha puntata da lontano, poi ha iniziato a correre verso lei. Infine l’ha morsa più volte alla coscia e a una mano. Senza alcuna ragione. E al terrore iniziale nel vedersi venire addosso il cane di grossa taglia senza guinzaglio, né tanto meno museruola, si è aggiunto il dolore per le ferite subite. Un'esperienza difficilmente dimenticabile per una 85enne che nei giorni scorsi è stata assalita a Vimodrone da un pitbull mentre camminava nel Parco Martesana di via Santa Rita assieme a un'amica, anch’essa sotto shock. L’anziana rimasta ferita è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, venendo dimessa dopo le medicazioni. Ma a causa di un'infezione ha avuto la febbre nei giorni successivi, tanto da dover tornare in ospedale.

Polizia Locale alla ricerca del cane e del padrone

A intervenire dopo la chiamata al 112 è stata (oltre al 118) anche una pattuglia della Polizia Locale, che sta cercando di risalire al padrone del cane.

"Mi chiedo come sia stato possibile - ha sottolineato la figlia - La Polizia Locale si è mostrata attenta, ha preso a cuore la disavventura capitata a mia mamma. Rintracciare il proprietario è fondamentale".

In primis per capire a quali vaccinazioni sia stato sottoposto l'animale. Poi per mettere davanti alle sue responsabilità il padrone.

