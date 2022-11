Anche Cassano e Cernusco piangono la scomparsa di Salvatore Carrozza

Quarantacinque anni nell’Arma dei Carabinieri, passando anche per Cassano d’Adda, Cernusco sul Naviglio e Fara d’Adda. Oggi, lunedì 21 novembre 2022, le Forze dell’Ordine hanno detto addio a Salvatore Carrozza, militare 65enne da alcuni mesi in pensione.

Salvatore Carrozza guidò anche le stazioni di Fara e Treviglio

Come riportano i colleghi di primatreviglio, Carrozza, sessantacinque anni, entrato nei carabinieri nel 1977, aveva prestato servizio in svariate stazioni della zona, da Cassano d’Adda, a Cernusco sul Naviglio, per poi essere trasferito a Milano, a Fara d’Adda e infine a Treviglio. Da alcuni mesi era in pensione.

La sua vita recentemente era stata segnata dalla battaglia contro la malattia, per la quale soffriva da alcuni anni, ma che non l'aveva mai piegato fino a pochi giorni fa. È mancato questa notte, lunedì 21 novembre, all'hospice di Treviglio, dov'era ricoverato..

Soltanto alcune settimane fa, durante il Consiglio comunale, l’Amministrazione di Treviglio aveva reso omaggio al militare.

E’ una città che ho nel cuore, a cui ho dato tanto e che ha dato tanto a me - aveva raccontato - Non sono contento di lasciare l’Arma, ma la fine del servizio è arrivata anche per me.

In quell'occasione, come spesso faceva, aveva citato una celebre frase di un altro grande carabiniere, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: "Io mi sento gli alamari cuciti sulla pelle”. E proprio così, come un carabiniere "nell'anima", fin sotto la pelle, sarà ricordato. Nel 2014 era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al Merito dal prefetto di Bergamo.

Gallery: Salvatore Carrozza, una vita dedicata all'Arma