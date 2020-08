Altro che riposo eterno, al cimitero di Bussero tagliati i tempi delle concessioni

Riposo eterno? Per nulla. Giusto un “sonnellino” di… 25 anni. Giro di vite nelle concessioni cimiteriali a Bussero, dove le possibilità di sepoltura iniziano a scarseggiare, ma l’Amministrazione non ha alcuna intenzione di investire per ampliare il camposanto.

Niente “stranieri”

Una scelta dettata da ragioni di economia ed ecologia. E così il nuovo regolamento di Polizia mortuaria taglia drasticamente i tempi delle concessioni che passano dai 40 anni rinnovabili ai 25 senza alcuna possibilità di proroga. E non è tutto: non si chiuderà più un occhio per chi non è residente in paese.

Nella Gazzetta della Martesana

