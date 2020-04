Alta tensione a Cernusco tra sindaco e vigili sulle multe

C’è alta tensione a Cernusco sul Naviglio tra il sindaco Ermanno Zacchetti e alcuni vigili aderenti alle sigle sindacali Siulpl e Csa. L’oggetto del contendere sono le multe per le violazioni alle misure di restrizione e alle successive proteste di cittadini e commercianti.

Multe contestate

Alcuni agenti non hanno gradito il fatto che il primo cittadino abbia sostenuto che alcune contravvenzioni potevano essere evitate. “Se non sono valide le annulli”, lo hanno attaccato, rinfacciando il fatto di essere da due mesi in strada a vigilare per evitare il diffondersi del contagio. “Non ne ho il potere, né è compito del politico contestare i provvedimenti – ha replicato il sindaco – Ribadisco però le indicazioni che chiedono un’azione scrupolosa e attenta ma sempre improntata alla ragionevolezza”.

Nella Gazzetta della Martesana

