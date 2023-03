E' rimasto (meritatamente) a piedi un 49enne che ieri, martedì 28 febbraio 2023, è stato fermato dalla Polizia Locale a Brugherio, collezionando una lunga serie di irregolarità.

Guidava senza patente

Erano le 18.50 quando una pattuglia del Comando brugherese ha sottoposto a controllo in viale Lombardia uno scooter Piaggio. Da accertamenti è emerso che il conducente, un uomo di 49 anni residente a Vedano al Lambro, in Brianza, non avesse mai conseguito la patente di guida. Ma non solo.

Scooter sprovvisto di carta di circolazione e revisione

Il mezzo in questione non aveva né la carta di circolazione né la revisione. Da qui gli agenti hanno provveduto a far partire dei salati verbali per le tre irregolarità, sottoponendo a fermo amministrativo il ciclomotore per tre mesi.