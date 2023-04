Ai vicini di casa dà fastidio l'odore che viene dalla sua cucina, anziana aggredita a colpi di... profumo

I vicini di casa non tolleravano più gli intensi odori che arrivavano dalla cucina di un'anziana e che, secondo loro, impregnavano l'ambiente e le abitazioni. Così l'hanno "punita" spruzzandole addosso del profumo. L'incredibile vicenda è avvenuta a Grezzago.

Contro i cibi "puzzolenti" spruzzano del profumo... in faccia alla cuoca

Ha dell'incredibile la lite condominiale avvenuta a Grezzago e che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e dei soccorritori. Un'anziana, infatti, è stata aggredita dai vicini di casa con quello che si è scoperto successivamente essere uno spray profumato (e non urticante come inizialmente pensato). Il motivo? Non sopportavano più gli odori che arrivavano dalla sua cucina, ritenuti troppo intensi.

Secondo altri condomini, infatti, i fastidiosi olezzi avrebbero impregnato l’ambiente e le case. Si sa che la convivenza tra vicini di casa non è sempre facile e che c’è chi si lamenta dei rumori, del volume alto del televisore o di dove è stata parcheggiata la macchina. Ma questa volta si è passato il segno.

L'anziana è finita in ospedale

Uno dei vicini ha spruzzato qualcosa sul volto della donna. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Pioltello e un’ambulanza. I soccorritori hanno portato l’anziana, spaventata e scioccata dall’accaduto, al Pronto soccorso.

