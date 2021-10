Aggredito e rapinato da tre giovani

Violenza

E' successo a Carugate nella tarda serata di giovedì 21 ottobre 2021. La vittima è finita in ospedale.

Stava facendo ritorno alla sua abitazione a Carugate quando è stato circondato da tre ragazzi che l'hanno pestato per prendergli cellulare e cuffie wireless.

Picchiato e rapinato a Carugate

Un 33enne, intorno alle 23 di giovedì 21 ottobre 2021, stata facendo rientro a casa a Carugate a piedi quando all'improvviso si sono avvicinati tre giovani, con tutta probabilità minorenni, che gli hanno intimato di consegnargli il telefono. In un attimo si sono fiondati su di lui colpendolo con pugni in faccia per poi rapinarlo del cellulare e delle cuffiette wireless. Il carugatese è stato poi medicato in ospedale per curare le lesioni subite. I Carabinieri della Compagnia di Pioltello stanno ora cercando la banda avvalendosi di testimonianze e telecamere. I tre si sono dileguati subito dopo l'aggressione, ma alcuni elementi potrebbero portare a breve a un'identificazione. Le indagini sono in corso.