Aggredisce la compagna: i carabinieri gli trovano anche la droga in casa

Non solo è finito nei guai per aver aggredito la compagna, ma anche per possesso di droga. Protagonista della vicenda un 44enne di Gorgonzola, arrestato dai carabinieri ieri sera, mercoledì 8 aprile 2020.

Aggressione alla compagna

I militari della Stazione di via Trieste sono intervenuti a seguito della segnalazione di maltrattamenti e, una volta arrivati a casa dell’uomo, hanno trovato in strada la compagna, sfuggita alla sua violenza. Dopodiché gli uomini dell’Arma sono entrati nell’abitazione e qui sono stati subito insospettiti da un forte odore di stupefacenti.

La perquisizione

E’ scattata dunque la perquisizione dell’abitazione, durante la quale i Carabinieri hanno rinvenuto 130 grammi di hashish, 130 di marijuana e 500 euro in contanti, custoditi in due cassette di sicurezza. L’uomo è stato dunque arrestato per detenzione di stupefacenti ed è stato anche denunciato per maltrattamenti dalla donna, che fortunatamente non ha riportato lesioni. Processato per direttissima stamattina, giovedì, è finito a San Vittore.

