A Natale deroga al coprifuoco per Gesù Bambino

Deroga al coprifuoco in occasione del Natale. E per poterlo far celebrare a tutti sono previste ben undici Messe privilegiando l’accesso ai giovani.

Deroga al coprifuoco per Gesù a Gorgonzola

La comunità di Gorgonzola ha voglia di celebrare il senso religioso del Natale, e il Consiglio pastorale l’ha accontentata. I sacerdoti potranno girare per il paese anche dopo le 22 per portare la statua di Gesù Bambino durante delle processioni silenziose. E per non far mancare ai fedeli la Messa, saranno celebrate undici funzioni con una corsia preferenziale per ragazzi e giovani. “Come mai la scelta di fare tante Messe? – ha detto il parroco don Paolo Zago – Siamo partiti da due evidenze: nelle chiese, per rispettare tutte le norme e le distanze abbiamo meno posti, e gli altri anni a Natale erano sempre piene. Per consentire la partecipazione di tutti abbiamo deciso di aumentare il numero delle celebrazioni. Inoltre, ci è sembrato giusto dare una particolare attenzione ai ragazzi, per favorire la loro partecipazione coi genitori”. In moltissimi hanno apprezzato le processioni del Venerdì Santo durante il lockdown quindi la notte di Natale (col permesso delle autorità competenti in deroga alle norme sul coprifuoco e accompagnati dalla Protezione civile) sacerdoti, diaconi e suore guideranno undici processioni silenziose passando per tutte le vie di Gorgonzola con la statua di Gesù Bambino.

