Una preghiera per la Seconda Giornata nazionale delle vittime di abusi nella Chiesa:

Si terrà venerdì 18 novembre 2022 la seconda Giornata nazionale delle vittime e dei sopravvissuti agli abusi nella Chiesa, in occasione della quale la Diocesi di Milano invita le singole parrocchie a promuovere momenti comunitari di preghiera.

18 novembre 2022: seconda Giornata nazionale delle vittime di abusi nella Chiesa

Non si può distogliere lo sguardo davanti alle ferite provocate da ogni forma di abuso, né ci può essere guarigione senza la presa in carico del dolore altrui

Questo il commento della CEI ripreso anche dalla Diocesi di Milano che con un comunicato stampa ha invitato le parrocchie a organizzare momenti di preghiera in occasione della Giornata nazionale delle vittime di abusi nella Chiesa.

E' quanto faranno, nella stessa giornata, anche i vescovi delle 10 diocesi della Lombardia che si riuniranno a Milano, nella Curia ambrosiana, per uno degli incontri periodici della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) che si concluderà nella Cappella arcivescovile per un momento di riflessione comunitaria per le vittime di abusi.

Contrastare e prevenire gli abusi in Chiesa

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un percorso di attività accomunate dall'obiettivo di contrastare e prevenire gli abusi (sessuali, di potere e di coscienza) e a promuovere una maggiore trasparenza nella Chiesa.