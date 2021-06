Una bella ventata di Martesana per le selezioni di Miss Italia Lombardia. Tra le prime classificate c'è anche Martina Maiorana, 18enne di Cernusco sul Naviglio. Alessia Ferrari di Pozzo d'Adda è stata una delle "madrine".

Prima tappa milanese per Miss Italia Lombardia

Una meritatissima fascia da quinta classificata. Martina Maiorana, un metro e settantacinque di altezza, occhi verdi e capelli castano chiaro, studia al liceo classico e ama la danza. E' stata tra le protagoniste della tappa milanese delle selezioni del concorso di bellezza, che si è tenuta al ristorante Terrazza Malaspina di Peschiera Borromeo. Nel minuto libero si è esibita in una coreografia di danza moderna. Il suoi sogni? Sfilare nel mondo della moda e ballare in un corpo di ballo televisivo. Ma ieri, venerdì 25 giugno 2021, c'era un'altra ragazza "portacolori" dell'Adda Martesana. E' Alessia Ferrari, che nel febbraio del 2020 era stata eletta miss "La notte delle Miss". Era emozionata anche lei, ma sempre bellissima sul palco e ad affiancare le miss nel backstage.

L'intensa giornata di ieri e i nomi delle selezionate

Dopo il casting organizzato nelle prime ore del pomeriggio, sono state scelte 26 concorrenti per lo spettacolo della sera e per l’elezione al titolo di Miss Terrazza Malaspina. Le prime sei hanno avuto accesso alle finali regionali. Miss Terrazza Malaspina è Seyla Zanon: nata a Milano, vive a Cornaredo. Miss Bellezza Rocchetta è stata incoronata Federica Nania, 23 anni, di Como. La fascia di Miss Be-Much è andata invece a Valentina Fuso, 17 anni, di Mulazzano (Lodi). Quarta classificata è stata Alessia Cattaneo, 22 anni, che è originaria di Misinto, in Brianza. Dietro la cernuschese si è piazzata Ilenia Brunella Cancro , 21 anni, che vive a San Giuliano Milanese.