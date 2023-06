Un talento di Brugherio in finale al Premio Chiara Giovani

Vera Carucci, classe 2006, si è confermata un talento nascente di Brugherio nella scrittura. Stavolta ha conquistato la finale del Premio Chiara Giovani, un concorso di scrittura creativa per autori in erba.

Vera Carucci è una studentessa del liceo Zucchi di Monza ed è in finale al Premio Chiara Giovani, un concorso di scrittura creativa per giovanissimi, legato al premio letterario "Piero Chiara".

Ecco il riassunto del suo racconto "Monomania di orgoglio", reso pubblico insieme a quello degli altri finalisti (30 in totale).

Da una fotografia datata 1879 e proveniente dagli archivi di un manicomio inglese una giovane donna ci lancia uno sguardo enigmatico, al di là del tempo e dello spazio, come sfidandoci a strapparle i suoi segreti. Il suo passato è completamente sconosciuto, così come la sua identità: tutto quello che resta di lei è il nome della sua patologia, “monomania of pride”. Monomania di orgoglio.