Un calciatore del Manchester City si è sposato in Adda Martesana

Ha preso un volo diretto per l'Italia scegliendo uno dei luoghi più affascinanti della Lombardia (e non solo) come destinazione per la cerimonia di nozze. Concluso il campionato di Premier League (da vincitore) un calciatore del Manchester City si è spostato in Adda Martesana per sposarsi.

Un calciatore del Manchester City a Cassano d'Adda

Si tratta di Ilkay Gundogan, centrocampista di origine turca perno della squadra di Pep Guardiola e titolare della nazionale tedesca. Negli scorsi giorni è stato protagonista di una cerimonia di festeggiamento per il suo matrimonio insieme alla stupenda moglie Sara Benamira. Una celebrazione esclusiva e blindata, tanto che non è trapelata nessuna indiscrezione almeno sino a ieri, sabato 18 giugno 2022. E' stata proprio la neo moglie a pubblicare uno scatto felice con il marito e sullo sfondo, impossibile da non riconoscere, una delle perle dell'Adda Martesana: la Villa Borromeo di Cassano d'Adda.

Questa infatti è stata la location scelta dai due sposi per i festeggiamenti, prediligendo altri luoghi delle rispettive terre affascinati dalla bellezza della villa. La conferma che la cerimonia sia avvenuta proprio a Cassano d'Adda è arrivata anche dai canali social della Villa che hanno confermato l'indiscrezione che cominciava a trapelare.