Uccisa da un male incurabile, Asst Nord Milano piange la direttrice generale

La sanità lombarda e in particolare quella milanese piange la scomparsa della dirigente dell'Asst Nord Milano Elisabetta Fabbrini, deceduta oggi, sabato 29 aprile 2023, vinta dal male con cui combatteva da tempo. Nel suo ruolo gestiva le strutture sanitarie, tra gli altri, di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.

Addio all'ex dg Fabbrini

Toscana, fiorentina di nascita, era laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Firenze, ed era stata docente alla medesima Università prima e alla Corte dei Conti poi. Si era specializzata in Management Sanitario, diventando Dirigente alla AUSL 10 Firenze, all’Ospedale Meyer di Firenze e al San Paolo di Milano. In seguito, gli Ospedali di Gallarate e di Busto Arsizio la vedono come Direttore Amministrativo. Nel 2016 viene nominata Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, dove resta fino al 31 dicembre 2018. Dal 1 gennaio 2019 dirigeva l'Asst nordmilanese.

Il cordoglio da Regione

Parole di cordoglio e di vicinanza sono arrivate anche dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.

La dottoressa Fabbrini era un'ottima professionista che, pur avendo appreso nel pieno della pandemia del male che l'aveva colpita, non ha mai anteposto il suo bene a quello della collettività. Come una guerriera, piena di passione e amore per il suo lavoro, ha lavorato notte e giorno, nonostante il fisico indebolito, per fare in modo che la sua Azienda offrisse ai cittadini le cure e l'assistenza di cui avevano bisogno. Non dimenticheremo mai il suo impegno e la sua dedizione, messi in pratica fino all'ultimo giorno.

ha sottolineato il presidente.