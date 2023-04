Tre cani vagano tra Cassina de' Pecchi e Bussero, acciuffati dalla Polizia Locale

Vagavano liberi per le strade di Cassina de' Pecchi e Bussero. Sono dovuti andare all'inseguimento gli agenti della Polizia Locale del Corpo Centro Martesana questa mattina venerdì 21 aprile 2023.

Cani liberi per le strade

A notare i tre animali è stata una pattuglia in servizio di pattugliamento. Il primo avvistamento è stato lungo la ciclabile del Naviglio in via Carducci. Poi si sono spostati in via Vittorio Veneto e hanno imboccato via Mozart.

Hanno seguito il corso del canale al contrario arrivando fino a Cascina Gogna di Bussero. poi sono tornati indietro.

La cattura da parte degli agenti

Non è stato facile per i vigili prima continuare a seguirli per non perderli di vista e poi al momento opportuno bloccarli e catturarli. Nessuno dei tre aveva un collare. Per l'identificazione gli agenti hanno dovuto verificare la presenza di microchip. In questo caso gli animali saranno riconsegnati al proprietario che però rischia una sanzione.