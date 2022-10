Ticket sanitario senza sanzioni per tutto il 2023, per chi utilizzerà impropriamente l'esenzione

La Regione ha riproposto la proroga di quanto già istituito quest'anno, in caso di utilizzo improprio dell'esenzione del ticket sanitario.

Differimento nel pagamento del ticket

Regione Lombardia ha deciso il differimento al 31 dicembre dell'anno prossimo del termine per il pagamento del ticket, della sanzione amministrativa, degli interessi, delle spese e senza sanzione nel caso del verbale di accertamento notificato entro il 31 dicembre di quest'anno. Prevista anche la possibilità di ricorrere al "ravvedimento operoso" per chi, nonostante non gli sia ancora stato notificato alcun verbale di accertamento, voglia regolarizzare spontaneamente la sua posizione, con il pagamento del solo ticket e degli interessi legali maturati.

"Riproposto quanto istituito nel 2022"