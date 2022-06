Tappa del concorso Miss Italia, bellezze in passerella

Continua senza sosta il tour Miss Italia Lombardia 2022 che ieri è approdato in provincia di Varese al centro commerciale Campo dei fiori. Sul palco anche una ragazza di Cassina de' Pecchi.

Marcella Marlene Casillo di Cassina de' Pecchi ha sfilato alla tappa del concorso Miss Italia

C'era anche Marcella Marlene Casillo di Cassina de' Pecchi tra le partecipanti alla tappa del concorso Miss Italia che si è tenuta ieri, sabato 11 giugno 2022, al centro commerciale Campo dei fiori in provincia di Varese.

Le aspiranti Miss sono state accolte nello scenografico complesso dedicato allo shopping e alle 10 è stato dato il via alle sessioni di casting regionali, organizzati da Rial Events, ai quali hanno partecipato circa 60 ragazze da tutta la Lombardia e che hanno portato alla definizione della rosa delle aspiranti che hanno partecipato alla selezione regionale tenutasi nel pomeriggio.

Nelle ore successive le ragazze hanno animato le gallerie del centro commerciale posando per appassionanti shooting fotografici, realizzando coinvolgenti contenuti social che hanno permesso loro di farsi conoscere dal popolo del web oltre che improvvisando sfilate sulle scale mobili che per l’occasione si sono trasformate in vere e proprie passerelle. Hanno poi partecipato alle prove e al corso di portamento tenuto da Alessandra Riva, che da sempre è un punto di riferimento per le ragazze non solo nella fase di preparazione agli spettacoli su palco, ma anche nel delicato passaggio di ingresso nel mondo dello show business.

Alle ore 16.45 la giornata ha raggiunto il suo culmine con l’evento di selezione regionale: premiate sei ragazze, ma i primi quattro posti hanno regalato il passaggio alle finali regionali. Al termine della manifestazione Alessia Polini, 20 anni di San Giuliano Milanese, è stata incoronata MISS centro commerciale Campo dei Fiori e concorrerà per il

primo titolo regionale di Miss Milano 2022, tentando di passare alle fasi nazionali che si terranno a fine settembre.

Oltre all’ambita corona sono state assegnate altre 5 fasce: Miss Bellezza Rocchetta Gaia Di Luca, 19 anni di Lissone, Miss Terza Classificata Marina Meroni, 25 anni di Bresso, Miss Quarta Classificata Martina Maric, 22 anni di Lodi, Miss Quinta Classificata Camilla Ceriani, 21 anni di Milano, e Miss Sesta Classificata Cristiana Picchio, 19 anni di Lonate Ceppino.